Убийство полицейского на детской площадке в Подмосковье будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета. Подозреваемому, задержанному сразу после инцидента, пока не избрана мера пресечения.

Передать дело в центральный аппарат СК поручил лично глава ведомства Александр Бастрыкин. Следствию предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и проверить подозреваемого на причастность к другим преступлениям. Уже известно, что задержанный был ранее судим. По данным телеканала РЕН ТВ, за наркотики, за незаконное приобретение оружия и за захват заложников — в 1995 году. Инцидент произошел во вторник, все началось с драки двух приятелей, распивавших алкоголь на детской площадке в подмосковном Щелкове. Мимо проходил возвращавшийся с работы полицейский в гражданской одежде. Он сделал сильно пьяным мужчинам замечание, в ответ один из них напал на сотрудника МВД с перочинным ножом, нанес несколько ударов – полицейский скончался. Задержанному до сих пор не избрана мера пресечения. Следствие будет ходатайствовать об аресте. Его приятель проходит по делу как свидетель.

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы по статье об убийстве.