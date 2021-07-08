Франция призвала партнёров по Евросоюзу не признавать российские и китайские вакцины от коронавируса

Сказать нет вакцинам, в том числе из России, призвал госсекретарь при французском МИДе. По мнению Клемана Бона, необходимо ограничить доступ разработок от коронавируса в страну и оставить лишь те, в эффективности которых никаких сомнений нет. С остальными препаратами, включая российские и китайские — следует быть осторожными, сказал Бон в эфире телеканала France 2. Он адресовал свой призыв всем странам, входящим в Евросоюз. Напомним, на территории ЕС зарегистрировано 4 вакцины: Pfizer, Moderna, Astrazeneca и Johnson & Johnson. Российский «Спутник» и его побочные эффекты европейские эксперты продолжают изучать. После того как препарат пройдет экспертизу власти примут решение о возможной регистрации. Венгрия не дожидаясь этого первой из стран ЕС в феврале начала использовать российскую вакцину. А вот Словакия, которая следом сначала одобрила «Спутник», недавно вернула России больше половины из 200 тысяч закупленных доз.

Вакцину «Спутник» применяют уже почти в 70 странах. Авторитетный британский научный журнал Nature вчера опубликовал статью, назвав российский препарат эффективным и безопасным.