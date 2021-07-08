Лавров считает, что США выводят своих военнослужащих с территории Афганистана, фактически признав свое поражение

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Соединенные Штаты выводят своих военнослужащих с территории Афганистана, фактически признав свое поражение. Одновременно Лавров не стал отвечать на вопрос о возможности ввода российских войск в Афганистан в случае нападения талибов на Таджикистана.

По оценке Пентагона, вывод американских войск из Афганистана завершен на 90%. На этом фоне талибы объявили об успешном наступлении. Они утверждают, что захватили уже почти половину территории Афганистана.

Движение Талибан признано террористическим и запрещено в России.