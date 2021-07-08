Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Министерству труда и МВД уточнить понятие «гражданин без определенного места жительства», а Министерству строительства подумать о возможности постановки бездомных в очередь на социальный наем жилья, — сообщает РИА «Новости».

Доклад о выполнении этого поручения ожидается до 20 сентября.