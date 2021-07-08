Врачи по-прежнему считают крайне тяжелым состояние артиста и музыканта Петра Мамонова. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом его начали выводить из состояния искусственной комы, — рассказала «Интерфаксу» жена Ольга Мамонова.

70-летний музыкант восьмые сутки находится в реанимации с коронавирусом.