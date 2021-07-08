Медики и ученые призывают Бориса Джонсона отказаться от планов по снятию коронавирусных ограничений

Медики и ученые призывают премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отказаться от планов по снятию коронавирусных ограничений. Письмо опубликовано в медицинском журнале «Ланцет». Авторы считают, что стратегия правительства на фоне распространения индийского варианта коронавируса создает благодатную почву для появления новых штаммов, устойчивых к вакцине.