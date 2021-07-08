Власти Франции призывают страны Евросоюза не признавать вакцины от коронавируса, разработанные в России и Китае. С таким заявлением в эфире телеканала France-2 выступил госсекретарь при французском МИДе Клеман Бонн. Дипломат напомнил, что сейчас во Франции и странах Европы официально признаны только четыре вакцины: препараты производства Johnson&Johnson, Pfizer и BioNTech, AstraZeneca и Moderna .