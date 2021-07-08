Власти Гаити сообщили об убийстве нескольких подозреваемых в нападении на президента страны

Два человека задержаны, часть нападавших по-прежнему на свободе. Операция еще не завершена, подчеркивают в полиции Гаити. Там сообщили, что трое сотрудников сил безопасности, ранее взятые в заложники, освобождены. Сколько всего наемников причастны к убийству Жовенеля Моиза и в чьих интересах они действовали, пока неизвестно. Международное сообщество опасалось, что после гибели президента в стране, где ситуация и так была далека от стабильной, начнется всплеск насилия. Но исполняющий обязанности главы правительства Клод Жозеф заявляет, что ситуация под контролем. Он призвал людей к спокойствию. Между тем управление страной хочет взять на себя Ариэль Анри – он был назначен премьером за два дня до гибели Моиза, но не успел вступить в должность. Анри ранее раскритиковал решение властей ввести двухнедельное военное положение. Между тем в граничащей с Гаити Доминикане объявлена эпидемическая тревога из-за угрозы наплыва беженцев. Власти закрыли границу и усилили охрану своего президента.

Гаити — одно из беднейших государств региона с населением около 10 миллионов человек. Моиз возглавил страну в феврале 2017 года. Власти считают, что его убили иностранные наемники. Жену Моиза доставили в США в критическом состоянии.