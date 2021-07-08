Рейс из Благовещенска в Москву авиакомпании S-7 был задержан из-за сообщений об угрозе взрыва. На борту было 200 человек. В полиции «Интерфаксу» рассказали, что один из пассажиров, солдат, возвращавшийся домой после окончания срока службы, решил пошутить. В результате пришлось повторно досмотреть самолет, багаж и коммерческий груз.
2021-07-08T10:05:31+03:00
2021-07-08T10:27:22+03:00
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10:05, 08 июля 2021
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