Авиакомпания «Победа» отказалась от закупки Боингов новейшего поколения

Сделку называют одной из крупнейших для России. Вместо этого «Победа» получит другие лайнеры от «Аэрофлота».

О смене планов газете РБК рассказал источник, близкий к руководству низкобюджетной авиакомпании, входящей в группу «Аэрофлот» и подтвердил один из заказчиков Боинга. Победа входит в тройку крупнейших российских авиаперевозчиков по пасссажиропотоку. Компания планировала закупить 20 среднемагистральных самолётов Боинг 737 MAX. Перевозить ими пассажиров собирались начать пару лет назад. «Победа» даже хотела увеличить заказ до полусотни лайнеров, но правительственная комиссия по импортозамещению этого не разрешила. Компания отказалась от лизинга новейших Боингов через год после того как должны были начаться поставки. Этому предшествовали авиакатастрофы лайнеров в Индонезии и Эфиопии. В России их полёты до сих пор запрещены. Как пишет РБК, отказ «Победы» произошел на фоне увеличения её роли в группе «Аэрофлот». Лоукостер к 28-му году намерен стать лидером в стране по числу перевезённых пассажиров и обогнать даже «Аэрофлот». Теперь от него «Победа» начала получать Боинги другой модели, несколько десятков и из них уже есть в парке перевозчика.

В Аэрофлоте и самой Победе ситуацию не комментируют.