Глава МОК Томас Бах прилетел в Токио, где через две недели должны начаться Олимпийские игры

Глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах прилетел в Токио, где через две недели должны начаться Летние Олимпийские игры.

На время Олимпиады в Токио может быть введен режим чрезвычайной ситуации из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Сегодня этот вопрос будут обсуждать представители правительства и городских властей и организаторов игр, — передает из Японии корреспондент ТАСС Игорь Беляев.

Судя по опросам общественного мнения, многие японцы выступают против проведения игр в условиях пандемии коронавируса.