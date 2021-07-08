Около 30% россиян, опрошенных порталом SuperJob считают, что их нагрузка увеличилась за год работы на удаленк

Около 30% россиян, опрошенных порталом SuperJob считают, что их нагрузка увеличилась за год работы на удаленке. При этом 3 из 10 удаленных сотрудников считают, что дома они работают лучше. 35% уверены, что качество работы не изменилось.

Более половины респондентов предпочли бы работать из дома даже после нормализации эпидемиологической ситуации, — отмечает ТАСС.