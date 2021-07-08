Закон против пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних вступает сегодня в силу в Венгрии. В Еврокомиссии этот документ назвали «отвратительным». В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждает, что это внутреннее дело страны, в которое никто не может вмешиваться: «Мы не можем согласиться с тем, что другие страны-члены ЕС диктуют нам, как мы должны воспитывать венгерских детей. Это неправильно. Кто-то неверно понимает ситуацию в Евросоюзе. Эту диктатуру необходимо остановить».

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Венгрию скорректировать или отменить закон. Евродепутаты могут уже сегодня принять резолюцию, осуждающую этот документ.