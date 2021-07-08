Режим чрезвычайной ситуации введен на территории поселка Палана на Камчатке после крушения самолета АН-26. Он разбился 6 июля. Погибли 28 человек. Обломки самолета обнаружены в нескольких километрах от аэропорта Паланы, часть находится в море.