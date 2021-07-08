В Москве второй день подряд действует «оранжевый уровень» погодной опасности. По прогнозу гидрометцентра сегодня днем ожидается до плюс 31 градуса. В ближайшие дни дальнейшее повышение температуры, в начале следующей недели ожидается до плюс 35.