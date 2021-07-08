Бывший президент США Дональд Трамп подал коллективные иски к главам Фейсбука Твиттера, где его аккаунты забанены, и Google. Истцы во главе с Трампом требуют от суда «прекратить цензуру в отношении американского народа».

45-й президент США Дональд Трамп, был забанен Твиттере и Фейсбуке в целях общественной безопасности за «прославление насилия» через день после того, как его сторонники по его призыву отправились от Белого Дома к Капитолию 6 января и совершили насильственный захват здания. Твиттер ввел пожизненный бан, а Фейсбук передал вопрос о том, оставлять в силе перманентную блокировку аккаунта Трампа или нет, на рассмотрение своего независимого наблюдательного совета. В мае набсовет бан поддержал, после чего Фейсбук объявил, что в январе 2023 года, вновь рассмотрит вопрос по аккаунту бывшего президента. В ответ 7 июля Дональд Трамп подал коллективные иски к главам Фейсбука, Твиттера и Google — Марку Цукербергу, Джеку Дорси и Сундару Пичаи, в суд Флориды. Во всех исках Трамп выступает ведущим истцом от широкого круга людей. Он требует от суда немедленно восстановить свои аккаунты и взыскать с трех компаний возмещение убытков. Упоминаемость Дональда Трампа в соцсетях с момента блокировки его аккаунтов упала на 91%.

На протяжении своей бизнес-карьеры Дональд Трамп часто подавал иски против оппонентов — но очень редко выигрывал аргументы в суде или вообще доводил дела до судебного разбирательства. Иски против соцсетей, при этом, являются сильным политическим аргументом для сторонников Дональда Трампа.