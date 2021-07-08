Вашингтон и 36 американских штатов подали иск к Google о нарушении антимонопольного законодательства. Они хотят оспорить комиссию в размере 30% в магазине приложений Google-Play, — сообщает издание «Политико».

Представители Google уверены, что требования истцов приведут к увеличению расходов для небольших разработчиков и сделают магазин приложений менее безопасным.