Главный тренер сборной Дании тяжело воспринял поражение команды в полуфинале Чемпионата Европы по футболу

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн тяжело воспринял поражение команды в полуфинале Чемпионата Европы по футболу. Спортсмены показали высокий уровень на этой игре, они были достойны выхода в финал, считает Юльманн.

«Мы очень разочарованы, и мне трудно говорить об этом прямо сейчас. Может быть, через несколько дней будет легче. Мы были так близки к финалу. Я читал в прессе, что пенальти не должно было быть. Это злит меня, я не могу не чувствовать непонимание. Одно дело — проиграть игру, такое бывает. Но проиграть вот так — это действительно сложно. Ребята так упорно боролись, они проделали невероятную работу, вся нация может ими гордиться. Но мы не вышли в финал, и это горькое чувство».

Тем не менее Юльманн поздравил сборную Англии с выходом в финал, где ей предстоит сыграть с командой Италии.