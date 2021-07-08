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09:02, 08 июля 2021

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что в Афганистане усиливается угроза террористических нападений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что в Афганистане усиливается угроза террористических нападений. Министр не исключает, что кризис придется решать силовым путем.

США, уходя из Афганистана, оставляют всю ситуацию там для решения силовым путем, а вывод их войск нужно расценивать как признание провала миссии американцев в исламской республике. Об этом объявил министр Сергей Лавров. Он добавил, что обстановка в регионе обостряется: «Талибы ведут себя более воинственно. У них была договоренность, которая предполагала формирование переходной власти для формирования более устойчивых государственных структур». Как отметил глава дипведомства, руководители в Кабуле выполнять этот план не хотят.
Отвечая на вопрос о возможности ввода российских войск в Афганистан Сергей Лавров сказал, что считает ответ на этот вопрос очевидным. Тем не менее, что именно он имеет в виду, министр не уточнил.

Противостояние официального Кабула и террористической организации Талибан* обострилось в последние месяцы. Это происходит на фоне того, что США заканчивают свою двадцатилетнюю миссию в Афганистане. Как обещал американский президент Джо Байден, войска должны будут покинуть страну к 11-му сентября.

Тем временем, Таджикистан обратился за помощью к Организации договора коллективной безопасности. Это военно-политический блок, который должен защищать входящие в него страны от внешних посягательств. В ОДКБ, кроме Таджикистана, входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Ранее президент России Владимир Путин заявлял о готовности помочь Таджикистану .

* деятельность запрещена на территории России


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