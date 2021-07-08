Хоккейный клуб «Тампа-Бей Лайтнинг» обыграл «Монреаль» со счетом 1:0, и второй год подряд выиграл Кубок Стэнли. Лучшим игроком серии плей-офф стал российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский, а нападающий Никита Кучеров второй год подряд признан лучшим бомбардиром.

