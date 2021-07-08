Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Чемпионата Европы по футболу. В полуфинальном матче англичане обыграли команду Дании 2:1. При этом тренер датчан Каспер Юльманн назвал сомнительным пенальти, назначенный в дополнительное время голландским судьей Данни Маккели.

Финал Евро пройдет 11 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли. Соперниками англичан будут итальянцы.