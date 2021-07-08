Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу. По данным телеканала Аль-Арабия, сработали системы противовоздушной обороны. Уточняется, что по территории дипмиссии были выпущены две ракеты. Одна сбита, еще одна упала за пределами тщательно охраняемой зеленой зоны, где находятся государственные учреждения и иностранные дипмиссии.

Американские военные пока не комментировали сообщение об обстреле.