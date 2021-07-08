Европейский суд по правам человека признал незаконным запрет декретного отпуска для мужчин-полицейских в России. Жалобу подавали четыре сотрудника из разных регионов страны. Они утверждали, что начальство не разрешало им сидеть с маленькими детьми.

Как отмечает «Коммерсантъ», ЕСПЧ рассматривал дело 12 лет и назвал подобную практику гендерной дискриминацией мужчин.