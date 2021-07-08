Министр иностранных дел России Сергей Лавров на вопрос о возможном вводе российских войск в Афганистан заявил, что «ответ очевиден». По словам министра, в случае нападения на соседний Таджикистан будет ответ со стороны Организации договора о коллективной безопасности.

Ранее Таджикистан обратился за помощью к ОДКБ в связи с обострением ситуации на границе с Афганистаном.

Афганские талибы ведут успешное наступление на фоне вывода войск США и союзников. Афганская армия объявила мобилизацию и начала выдавать оружие добровольцам, но не может противостоять талибам, которые захватывают все новые и новые районы.

Движение Талибан признано террористической организацией и запрещено во многих странах, включая Россию.