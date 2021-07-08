В Москве простятся с известным кинорежиссером, лауреатом премии «Оскар» Владимиром Меньшовым

Он скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса.

Гражданская панихида начнется в 11 часов в Большом зале столичного Дома кино. В 14 пройдет отпевание в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе. После этого режиссер упокоится на Новодевичьем кладбище, написала в инстаграме его дочь Юлия Меньшова.

Владимир Меньшов родился в 39-м в Баку. Его отец видел для сына военную карьеру, а тот с юных лет увлекся кинематографом. Не с первой попытки, но ему удалось поступить на актерский факультет школы-студии МХАТ, а затем закончить и режиссерскую мастерскую Михаила Ромма во ВГИКе.

Всего на счету Меньшова более 100 ролей в кино, среди них картины «Курьер», «Ночной-» и «Дневной дозор», «Ликвидация». Впрочем, в интервью «Эху» он признавался, что не любил играть. Его режиссерским дебютом стал музыкальный фильм «Розыгрыш». В числе его известных картин – комедия «Ширли мырли» и драма «Зависть богов». Однако самыми любимыми для миллионов зрителей стали мелодрамы – «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит». За этот фильм Меньшов и был удостоен награды Американской киноакадемии.

Сегодня же в память о российском режиссере этот кинороман покажут в парижском кинотеатре «Бальзак».