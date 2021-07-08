Министерство финансов, по данным журнала Forbes, намерено увеличить налоги физических лиц для состоятельных граждан

Сразу две инициативы по повышению налогов для состоятельных россиян рассматривают сейчас в Минфине. Первая – это повышение страховых взносов с зарплат. Люди, получающие более 122-ух тысяч рублей в месяц, возможно, будут дольше делать отчисления в пенсионный фонд по обычному тарифу, а не по льготному. Вторая – изменение правил начисления налога на имущество. Об этом журнал Forbes пишет со ссылкой на свод предложений министерства. Официально Минфин еще не подтвердил информацию об этих инициативах, однако в подлинности документа издание заверил источник в одном из профильных ведомств.



В этом тексте сказано, что налог на имущество поднимут с нынешних одного или двух десятых процента до трёх десятых. Это коснётся только тех людей, стоимость имущества которых превышает пятьсот миллионов рублей.

Всего, по данным издания, министерство финансов предложило девять мер налоговой донастройки. Помимо перечисленного, среди них, например, повышение акциза на алкоголь, ввод акцизов на сахаросодержащие напитки и снижение порога беспошлинной торговли с двухсот евро до сотни.

Ранее газета «Ведомости» писала, что с помощью изменения налоговых правил власти хотят увеличить ежегодный приток денег в бюджет на четыреста миллиардов рублей.