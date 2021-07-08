Четверо подозреваемых в убийстве президента Гаити застрелены. Во всяком случае, так утверждает глава полиции Гаити Леон Шарль. Еще двое, во его словам, задержаны и допрашиваются. Подробностей глава полиции не привел, но назвал подозреваемых наемниками. Трое полицейских, взятых в заложники, по его словам, освобождены. Президент Гаити Жовенель Моиз был убит при нападении на его резиденцию в ночь на среду. В стране на 15 дней введено военное положение.

В Совете Безопасности ООН сегодня состоится заседание по ситуации в Гаити, где после нападения скончался президент Жовенель Моиз. Международное сообщество опасается всплеска насилия в стране. Мировые лидеры, среди них премьер Великобритании, президент Мексики, лидер Колумбии, выражают соболезнования семье убитого Жовенеля Моиза. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель полагает, что смерть президента Гаити может привести к «риску нестабильности и эскалации насилия». Американский лидер Джо Байден заявил, что шокирован произошедшем – Вашингтон готов оказать помощь стране. В ООН также предложили помощь в расследовании убийства и призвали жителей Гаити отказаться от насилия. Это преступление подрывает демократический порядок в стране и в регионе, заявили власти Доминиканы. Они временно закрыли границу с Гаити. На убийство отреагировали и в российском МИДе – там считают, что к убийству Моиза привел внутренний конфликт, разгул преступности в стране. Власти республики заявляют, что на резиденцию президента напала группа иностранных граждан.

На Моиза в октябре 2018 года уже было совершено покушение. Тогда президент серьезно не пострадал. После его смерти в Гаити ввели военное положение, закрыли границы и объявили двухнедельный траур.