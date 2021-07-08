Болгария вводит обязательное ПЦР-тестирования для российских туристов

Сдавать анализ придется всем въезжающим в страну. Это касается и тех, кто уже привился от коронавируса, отмечают в болгарском Министерстве здравоохранения.

Уже традиционно принимать будут только результаты не старше трех дней. На такие меры страну вынудила нестабильная эпидемиологическая остановка в России.

Если же турист приедет без ПЦР-теста, в Софию его все же пустят. Но тогда гость будет обязан 10 дней провести на карантине.

Аналогичные требования вводятся и для граждан Испании и Кипра. Все три страны входят в так называемому оранжевую зону по степени распространения опасной инфекции.

В Болгарии до конца июля продлен режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации. Согласно официальным данным, за все время пандемии в стране вирусом заразились более 400 тысяч человек. Более 18 тысяч из них скончались.

Москва возобновила авиасообщение с Софией в конце июня. Первое время туда можно было попасть не только по ПЦР-тесту, но и по сертификату о вакцинации.