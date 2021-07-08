В Нидерландах продолжатся слушания по делу о сбитом семь лет назад над Донбассом малазийском «Боинге»

Жертвами катастрофы стали почти 300 человек.

Сегодня суд должен огласить решение о проведении дополнительных расследований, на чем настаивала защита обвиняемых. Также будет вновь обсуждаться вопрос о компенсациях родным погибших. Об этом объявил судья Хендрик Стейнхёйс, закрывая предыдущее заседание. На слушаниях, состоявшихся две недели назад, свою позицию по ходатайствам адвокатов изложила прокуратура, в частности отметив, что не видит смысла вновь опрашивать российского эксперта из концерна «Алмаз-Антей».

Ранее в голландском суде были представлены доказательства причастности России к этому происшествию. В их числе фотографии осколков, найденных на месте крушения лайнера, которые свидетельствуют о том, что самолет был атакован из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Также были опрошены два десятка свидетелей, большинство из которых указало, что запуск был произведен с территории, подконтрольной сепаратистам. Кроме того, очевидцы утверждают, что установка прибыла туда из России.

Фигурантов в деле четверо. Свою вину они отрицают. Процесс над ними проходит заочно. Трое из них — бывший глава ополченцев Игорь Гиркин-Стрелков и его подчиненные Сергей Дубинский и Леонид Харченко — вообще отказались сотрудничать со следствием. Интересы Олега Пулатова представляют адвокаты.