Преображенский суд Москвы проведет предварительные слушания по уголовном делу против Любови Соболь

Соратницу политика Алексея Навального обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарных норм в ходе несогласованной акции 23 января.

Как и в случае с другими фигурантами так называемого «санитарного дела», Соболь преследуют из-за постов с призывами выходить на митинг в поддержку Навального. Следствие считает, что подобные публикации «создали угрозу массового заболевания людей» коронавирусом. В качестве доказательства следствие привело признательные показания нескольких человек, которые, как утверждается, вышли на акцию, будучи больными коронавирусом и находящимися под мониторингом властей.

Дело против Соболь ранее было выделено в отдельное производство. Обвиняемыми в нарушении санитарных норм также считаются другие соратники Навального Николай Ляскин, Кира Ярмыш и Олег Степанов, а также участница Pussy Riot Мария Алехина и муниципальный депутат Люся Штейн. Накануне же перед судом предстал брат Алексея Навального Олег. Всего в деле 10 фигурантов, никто из них свою вину не признает.

После возбуждения так называемого «санитарного дела» ряд политиков и общественных деятелей обвинили власти в нарушении санитарных норм из-за организации ряда мероприятий. Речь шла, в частности, о концерте по случаю присоединения Крыма в Лужниках и празднике «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Однако власти утверждали, что все нормы были соблюдены.