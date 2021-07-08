На Гаити с сегодняшнего дня объявлен 15-дневный траура в связи с убийством президента Жовенеля Моиза

Столько же дней в стране продлится военное положение. Глава государства получил смертельное ранение прошлой ночью при нападении неизвестных на его резиденцию.

Канцелярия премьер-министра страны Клода Жозефа объявила, что убийство президента страны, по предварительной информации, совершил «вооруженный отряд», состоящий из иностранцев.

Четверо наемников, подозреваемых в убийстве президента Гаити уничтожены. Во всяком случае, так утверждает глава полиции Гаити Леон Шарль. Еще двое, во его словам, задержаны и допрашиваются. Подробностей глава полиции не привел. Трое полицейских, взятых в заложники, по его словам, освобождены.