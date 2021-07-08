В Москве задержали двух участников группы Pussy Riot

Мария Алехина и Александр Софеев только освободились после 15 суток административного ареста.

Мария Алехина не смогла сделать и шага, выйдя за ворота спецприемника — там ее уже ждали полицейские. Они усадили девушку в стоящую рядом машину без опознавательных знаков, не озвучив причины задержания. В спецприемнике Алехина провела 15 суток по статье о неповиновении требованию представителя власти за то, что якобы отказалась сесть в машину полицейских.

Накануне также были задержаны в участник Pussy Riot Александр Софеев и фотограф Дмитрий Воронцов — Софеев вышел из спецприемника также после двух недель ареста и успел лишь приехать в пункт вакцинации и сделать прививку от коронавируса.

Обоих снова обвиняют в мелком хулиганстве, сообщил изданию «Открытые медиа» адвокат Мансур Гильманов. Несколько дней назад также вскоре после выхода из спецприемника задержали еще одну участницу Pussy Riot Веронику Никульшину.

Также накануне в ОВД доставили четверых членов незарегистрированной партии «Другая Россия Э. В. Лимонова». В конце июня двоих из них, Михаила Акселя и Тимофея Филина, уже задерживали — тогда их оштрафовали за «мелкое хулиганство».