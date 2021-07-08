Англия в дополнительное время обыграла ДаниЮ в полуфинале ЧЕ по футболу.

Матч в Лондоне, на стадионе «Уэмбли» закончился со счетом 2:1. Сборная Англии впервые вышла в финал турнира. В решающем матче англичане 11 июля на «Уэмбли» сыграют с итальянцами, которые во вторник победили команду Испании.