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05:12, 08 июля 2021

В Токио из-за коронавируса с 12 июля по 22 августа вводится режим ЧС.

Об этом сообщил министр по восстановлению экономики страны Ясутоси Нисимура. Таким образом режим ЧС будет действовать в столице Японии во время проведения летних Олимпийских игр, которые пройдут с 23 июля по 8 августа. По данным японского Минздрава, накануне в Токио было выявлено 920 случаев заражения, что на 206 больше, чем за неделю до этого.


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