Периметр безопасности вокруг Капитолия начнут демонтировать в пятницу.

Об этом сообщило издание «Хилл» со ссылкой на письмо полиции Капитолия. Предполагается, что работы займут два-три дня. Органы правопорядка предупредили, что металлические заграждения возведенные по периметру Конгресса США после беспорядков 6 января могут быть установлены снова в случае возникновения такой необходимости.
2021-07-08T05:11:37+03:00
2021-07-08T05:11:42+03:00
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05:11, 08 июля 2021
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