Периметр безопасности вокруг Капитолия начнут демонтировать в пятницу.

Об этом сообщило издание «Хилл» со ссылкой на письмо полиции Капитолия. Предполагается, что работы займут два-три дня. Органы правопорядка предупредили, что металлические заграждения возведенные по периметру Конгресса США после беспорядков 6 января могут быть установлены снова в случае возникновения такой необходимости.