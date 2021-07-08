В Москве сегодня простятся Владимиром Меньшовым.

Гражданская панихида пройдет с 11 утра в Большом зале Центрального дома кинематографистов. Похоронят кинорежиссера на Новодевичьем кладбище. Владимир Меньшов скончался 5 июля на 82-м году жизни от осложнений после перенесенного коронавируса.
2021-07-08T05:08:11+03:00
2021-07-08T05:08:16+03:00
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05:08, 08 июля 2021
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