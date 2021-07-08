В целом по России темпы вакцинации за последнюю неделю возросли почти в два раза.

Об этом президенту доложила вице-премьер Татьяна Голикова. Всего по ее словам, в России первым компонентом вакцины привито почти 27 млн человек, из них получили оба компонента 18,5 млн. В тоже время, по ее словам, в некоторых регионах ситуация с пандемией остается пугающей. Хуже всего дела обстоят в Дагестане. Расчеты РБК показывают, что на начало июля, в Дагестане вакцинацию начали около 5% населения, полностью привиты чуть более 3%.