На место крушения пассажирского Ан-26, разбившегося на Камчатке, доставлены водолазы.

Как сообщил ИФ гендиректор компании «Камчатское авиапредприятие», Алексей Храбров, самолетом авиапредприятия на место поисковой операции также доставлены спасатели и необходимое оборудование. Самолет потерпел крушение 6 июля. Часть тел на месте крушения уже обнаружили, но многие фрагменты самолета находятся в море. Всего на борту находились 28 человек, все они погибли.