На место крушения пассажирского Ан-26, разбившегося на Камчатке, доставлены водолазы.

Как сообщил ИФ гендиректор компании «Камчатское авиапредприятие», Алексей Храбров, самолетом авиапредприятия на место поисковой операции также доставлены спасатели и необходимое оборудование. Самолет потерпел крушение 6 июля. Часть тел на месте крушения уже обнаружили, но многие фрагменты самолета находятся в море. Всего на борту находились 28 человек, все они погибли.
2021-07-08T05:05:50+03:00
2021-07-08T05:05:54+03:00
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05:05, 08 июля 2021
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