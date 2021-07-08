Глава полиции Гаити: Четверо наемников, подозреваемых в убийстве президента Гаити учичтожены

Во всяком случае, так утверждает глава полиции Гаити Леон Шарль.

Еще двое, во его словам, задержаны и допрашиваются. Подробностей глава полиции не привел. Трое полицейских, взятых в заложники, по его словам, освобождены.

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит при нападении на его резиденцию в ночь на среду.

Совет безопасности ООН может собраться сегодня для обсуждения ситуации в связи с убийством президента Гаити. Власти этого государства накануне объявили о введении военного положения. Глава республики Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию, — сказал в обращении к нации премьер-министр Гаити Клод Жозеф:

«Часть совершивших атаку преступников говорила по-английски и по-испански. Убийцы главы государства будут наказаны по всей строгости закона. По итогам экстренного заседания Совета министров мы решили объявить военное положение на территории всей страны. Призываем все силы нации объединиться в битве за стабильность в государстве. Мы обращаемся в ООН с призывом осуществить тщательное международное расследование убийства Моиза и провести заседание Совета Безопасности по ситуации в республике».

В заявлении кабинета министров Гаити отмечается, что военное положение введено сроком на 15 дней с тем, чтобы обеспечить поимку преступников.

Руководитель центра политических исследований Института Латинской Америки РАН, доктор политических наук, профессор МГУ Збигнев Ивановский назвал две версии убийства президента Гаити Жовенеля Моиза в его резиденции. По мнению Ивановского, нельзя исключать как криминальную, так и политическую версии убийства. Он напомнил, что в Гаити за последние 35 лет сменилось 20 правительств. Очень нестабильная страна, — заключил эксперт.

США решительно осуждают убийство президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. По его словам, Штаты категорически отрицают причастность к этому преступлению.

Ранее сообщалось, что вооруженные люди, убившие Моиза, кричали, будто они являются агентами американского антинаркотического ведомства. По словам Прайса, США готовы оказать помощь в расследовании этого преступления и не исключают военной помощи Гаити. При этом Госдеп призвал провести выборы в стране как и запланировано в сентябре этого года.