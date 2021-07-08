Космический мусор пролетит намного ближе к МКС, чем предполагалось ранее.

Как сообщается на сайте «Роскосмоса», минимальное расстояние между станцией и объектом составит полтора км. Дрейфующий в космосе объект и МКС сблизятся сегодня после 16 часов. Ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин утверждал, что угрозы для станции нет.