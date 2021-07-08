Космонавт Владимир Соловьев, по некоторым данным, назначен генконструктором РКК «Энергия».

По сведениям РИА Новости, приказ о назначении подписан в мае. Пост генерального конструктора освободился после смерти в прошлом году Евгения Микрина. За свою космическую карьеру дважды герой Советского Союза Владимир Соловьев дважды был в космосе, и провел на орбите суммарно 361 сутки.