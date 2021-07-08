Суд в США временно отозвал адвокатскую лицензию Рудольфа Джулиани.

Об этом со ссылкой на решение суда сообщил портал «Аксиос». Ранее Джулиани являлся юристом экс президента США Дональда Трампа. В решении поясняется, что лицензия отозвана до получения результатов дисциплинарного разбирательства, которое в июне начал суд в Нью-Йорке. Основанием стали вводящие в заблуждение

утверждения Джулиани о фальсификации результатов прошлогодних президентских выборов в США, которые Трамп проиграл.