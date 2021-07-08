Столица США Вашингтон и еще 36 штатов в среду подали иск к компании «Гугл».

Ее обвиняют в нарушение антимонопольного законодательства в работе магазина приложений «Гугл плей» — для устройств с операционной системой «Андроид». Как пишет издание «Политико», в рамках иска будет оспариваться взимание корпорацией комиссии 30% с продаж электронных товаров и услуг внутри приложения . Минюстиции США 20 октября предъявил свой гражданский иск к Google – за нанесение ущерба конкуренции на онлайн-площадках. К иску присоединились 11 американских штатов.