Число погибших при обрушении здания во Флориде достигло 54.

Спасатели извлекли из-под обломков тела еще восьми человек, таким образом число без вести пропавших уменьшилось до 86-ти. Многоэтажный жилой дом в Майами обрушился в ночь на 24 июня. Накануне власти объявили родственникам погибших и пропавших без вести, что поисково-спасательная операция завершена.