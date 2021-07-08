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04:05, 08 июля 2021

ИО премьера Гаити Клод Жозеф пообещал не переносить выборы, намеченные на 26 сентября.

В телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном он сказал, что постарается наладить диалог с лидерами оппозиции и другими участниками политической жизни страны, чтобы разрядить социально-политическую обстановку. Состоится ли референдум по вопросу принятия новой конституции страны, который был запланирован на ту же дату, не уточняется. В свою очередь, Блинкен сказал, что США поддержат демократическое правление и безопасность Гаити В ночь на среду президент Гаити Жовенель Моиз был убит во время нападения неизвестных на его резиденцию. В стране введено военное положение сроком на 15 дней.


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