Несколько подозреваемых в убийстве президента Гаити задержаны.

Как сообщил РИА Новости посол Гаити в США Бокчит Эдмонд, их сейчас допрашивают. Подробностей он не привёл. Жовенель Моиз был убил при нападении на свою резиденцию в ночь на среду. В стране на 15 дней введено военное положение.