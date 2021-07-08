Актера и музыканта Петра Мамонова начали выводить из искусственной комы.

Об этом РИА Новости сообщила его жена Ольга Мамонова. Мамонов уже семь суток находится в реанимации больницы в Коммунарке с коронавирусом. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.