Средняя стоимость туров в Турцию в июне увеличилась почти на 40% по сравнению с маем.

Российские власти объявили о возобновлении авиасообщения с Турцией в середине прошлого месяца, после этого турфирмы сообщили о резко подорожавших путевках в Турцию. В целом цены на услуги зарубежного туризма в прошлом месяце, по данным Росстата, выросли более, чем на 5 %.