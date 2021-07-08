США решительно осуждают убийство президента Гаити Жовенеля Моиза.

Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. По его словам, Штаты категорически отрицают причастность к этому преступлению. Ранее сообщалось, что вооруженные люди, убившие Моиза, кричали, будто они являются агентами американского антинаркотического ведомства. По словам Прайса, США готовы оказать помощь в расследовании этого преступления и не исключают военной помощи Гаити. При этом Госдеп призвал провести выборы в стране как и запланировано в сентябре этого года.