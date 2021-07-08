Предполагаемые убийцы президента Гаити Жовенеля Моиза задержаны.

Об этом, как передает Франс-Пресс, у себя в Твиттере сообщил министр связи страны Франц Экзантус. Президент Гаити был убит прошлой ночью при нападении неизвестных на его резиденцию. Подробностей задержания и сведениях о личностях подозреваемых пока не приводится.